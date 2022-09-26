الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تراس تشكر محمد بن سلمان بشأن الإفراج عن أسرى بريطانيين

الأمير محمد بن سلمان
26 سبتمبر 2022 22:19

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، إنها وجهت الشكر لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على «دوره الشخصي» في تأمين الإفراج عن خمسة بريطانيين اعتقلتهم قوات مدعومة من روسيا في أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وفي بيان صدر بعد أول اتصال هاتفي لتراس مع الأمير محمد منذ توليها منصبها، قال متحدث، إنها «أبدت دعم بريطانيا المستمر وتشجيعها للتقدم الذي يتم إحرازه في الإصلاحات الداخلية بالمملكة العربية السعودية».

أخبار ذات صلة
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة للملك تشارلز
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
بريطانيا
ليز تراس
السعودية
آخر الأخبار
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
الاقتصادي
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©