تراس تشكر محمد بن سلمان بشأن الإفراج عن أسرى بريطانيين
الأمير محمد بن سلمان
26 سبتمبر 2022 22:19
قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، إنها وجهت الشكر لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على «دوره الشخصي» في تأمين الإفراج عن خمسة بريطانيين اعتقلتهم قوات مدعومة من روسيا في أوكرانيا الأسبوع الماضي.
وفي بيان صدر بعد أول اتصال هاتفي لتراس مع الأمير محمد منذ توليها منصبها، قال متحدث، إنها «أبدت دعم بريطانيا المستمر وتشجيعها للتقدم الذي يتم إحرازه في الإصلاحات الداخلية بالمملكة العربية السعودية».