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أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
26 سبتمبر 2022 21:39
ذكر مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن أعضاء الكونجرس الأميركي الذين يتفاوضون على فاتورة إنفاق اتفقوا على أن تشمل مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 12 مليار دولار، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن.
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المصدر: وكالات
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