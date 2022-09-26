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بوتين يمنح الجنسية للأميركي إدوارد سنودن

إدوارد سنودن
26 سبتمبر 2022 20:29

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما منح بموجبه الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع المخابرات الأميركية إدوارد سنودن.

وفر سنودن (39 عاماً) من الولايات المتحدة، ومنح حق اللجوء في روسيا بعد أن سرب ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية التي كان يعمل بها.

وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.

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المصدر: وكالات
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