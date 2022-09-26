ردود الفعل على فوز ميلوني بالانتخابات الإيطالية

اتخذت إيطاليا منعطفا حادا نحو اليمين الاثنين بفوز الحزب الشعبوي الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في الانتخابات العامة، ما يفتح الباب للمرأة التي أبدت في الماضي إعجابها بموسوليني لتكون أول رئيسة للوزراء في تاريخ البلاد. وتقود ميلوني ائتلافا يتوقع أن يفوز بغالبية مقاعد البرلمان ويؤلف حكومة هي الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. وفيما يلي ردود الفعل الدولية. قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر تويتر "نحن حريصون على العمل مع حكومة ايطاليا على أهدافنا المشتركة: دعم أوكرانيا حرّة ومستقلّة واحترام حقوق الإنسان وبناء مستقبل اقتصادي مستدام". وأكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين احترامه "للخيار الديموقراطي" للايطاليين، داعيًا روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر خلال مؤتمر صحافي إن "إيطاليا بلد مؤيد للغاية لأوروبا ومواطنوها مؤيدون جدا لأوروبا، ونفترض أن ذلك لن يتغير". أما المفوضية الأوروبية فقد أعربت على لسان المتحدث باسمها إريك مامر عن أملها في إقامة "تعاون بناء" مع الحكومة الإيطالية المقبلة. تراجعت ميلوني عن فكرة انسحاب إيطاليا من منطقة اليورو، لكنها تقول إن روما يجب أن تشدد على مصالحها أكثر، وتتبنى سياسات تتحدى بروكسل في كل شيء تقريبا من قواعد الإنفاق العام إلى موجات الهجرة الواسعة. من جهته، حذر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من أن "الحركات الشعبوية تكبر دائما، لكنها تنتهي دائما بالطريقة نفسها- بكارثة". وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نحن مستعدّون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطّي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا... وتُبدي رغبة في أن تكون بنّاءة في العلاقات مع بلدنا".