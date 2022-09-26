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انقطاع الكهرباء يشل الحياة في شرق كندا

من آثار العاصفة فيونا
26 سبتمبر 2022 19:37

يعيش أكثر من ثلث سكان إقليم نوفا سكوشيا الكندي بغير كهرباء، اليوم الاثنين، بعد مرور يومين على العاصفة القوية فيونا التي ضربت الساحل الشرقي لكندا وجرفت منازل إلى البحر وأودت بحياة شخص واحد.

و«فيونا» إحدى أسوأ العواصف التي ضربت كندا، وقال مسؤولون، إن إصلاح البنية التحتية بالكامل قد يحتاج إلى شهور.

وأرسلت السلطات الجيش إلى نوفا سكوشيا ليساعد في جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض، وقدمت مساعدات اتحادية لأقاليم أخرى تضررت من العاصفة من بينها نيوفاوندلاند اند لابرادور وجزيرة برنس إدوارد.

وخصص رئيس الوزراء جاستن ترودو، اليوم الاثنين، فريقاً من عمال المرفق العام هايدرو أوتاوا للذهاب إلى نوفا سكوشيا، حيث يعيش قرابة مئتي ألف أو نحو 38 في المئة من العدد الإجمالي لعملاء الخدمة بغير كهرباء.

وأظهرت لقطات نشرتها مواقع للتواصل الاجتماعي، أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في طوابير طويلة للتزود بالوقود في المحطات التي تعمل، كما أجبر الكثير من المدارس العامة والمكاتب الحكومية اليوم الاثنين على الإغلاق.

وقالت شركة الكهرباء نوفا سكوشيا باور على «تويتر»، اليوم الاثنين: "عملت أطقمنا خلال الليل في إزالة الأضرار وإجراء الإصلاحات... نواصل هذا الصباح العمل لإعادة الأنوار لكل من ليس لديه كهرباء".

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