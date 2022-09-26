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ماكرون يعلق على فوز ميلوني في إيطاليا

ماكرون يعلق على فوز ميلوني في إيطاليا
26 سبتمبر 2022 18:14

أكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين أنه يحترم "الخيار الديمقراطي" للايطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين المتطرّف بالانتخابات العامّة، داعيًا روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.

وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه "اتّخذ الشعب الايطالي خيارًا ديمقراطيًا وسياديًا. نحن نحترمه"، مضيفًا "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا".

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
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