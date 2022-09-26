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ليتا: يوم حزين لإيطاليا وأوروبا بعد فوز ميلوني

إنريكو ليتا
26 سبتمبر 2022 18:13

قال الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا إنريكو ليتا، اليوم الاثنين، إنه سيستقيل عقب خسارة حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أنه لن يترشح لمنصب أمين عام الحزب خلال مؤتمره القادم. وأضاف ليتا أنه من مهمة جيل جديد الآن تشكيل معارضة قوية لحكومة يمين الوسط المتوقعة بقيادة الفائزة بالانتخابات جورجيا ميلوني.

وقال ليتا مشيرا إلى موقف ميلوني المناهض للاتحاد الأوروبي: "اليوم هو يوم حزين بالنسبة لإيطاليا وأوروبا". وأكد ليتا: "الحزب الديمقراطي لن يسمح باختفاء إيطاليا من قلب أوروبا".

وقد فاز حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف بزعامة جيورجيا ميلوني، الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، بانتخابات أمس بفارق واضح.

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المصدر: وكالات
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