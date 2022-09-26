استمرار استفتاءات الانضمام لروسيا في مناطق أوكرانية
استمرار استفتاءات الانضمام لروسيا في مناطق أوكرانية
26 سبتمبر 2022 17:36
استمرت اليوم الاثنين عملية التصويت في استفتاءات بشأن الانضمام لروسيا في أربع مناطق أوكرانية سيطرت عليها القوات الروسية.
ومن المقرر انتهاء التصويت غداً الثلاثاء في مناطق خيرسون ودونيتسك ولوهانسك و زابوريجيا في الاستفتاءات التي وصفتها القوى الغربية بـ"الزائفة".
ومن المقرر أن يستخدم الكرملين نتائج التصويت لضم المناطق التي سيطرت عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا.
ووفقاً لمسؤولين محليين، فإنه تم الوصول للنسبة الأدنى المطلوبة للمشاركة في الاستفتاء في خيرسون وتبلغ 50%. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيسة اللجنة الانتخابية مارينا زاخاروفا القول، اليوم الاثنين، إن أكثر من نصف الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، ويقدر عددهم بـ 750 ألف ناخب، أدلوا بأصواتهم.
وقال المنظمون إن المشاركة في منطقة زابوريجيا تجاوزت بالفعل نسبة 50%. وتردد في السابق أنه تم تجاوز هذه النسبة في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، حيث سجلتا نسبة مشاركة تقدر بأكثر من 70%.
وتتوقع روسيا أن يوافق 80 إلى 90% على الانضمام لها. ومن المتوقع أن يقبل الرئيس الروسي فلادمير بوتين انضمام هذه المناطق للاتحاد الروسي بحلول الجمعة المقبل.