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بوتين يدين الهجوم الإرهابي على «مدرسة إيجيفسك»

بوتين يدين الهجوم الإرهابي على «مدرسة إيجيفسك»
26 سبتمبر 2022 16:53

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن حزنه البالغ للهجوم الإرهابي الوحشي بمدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية اليوم الاثنين.
وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء: «عبّر الرئيس عن بالغ تعازيه لكل أولئك الذين فقدوا أحباءهم، وأطفالهم في هذا الحادث المأساوي، متمنياً الشفاء العاجل لأولئك الجرحى في الهجوم الإرهابي الوحشي».
وأضاف أن «بوتين يشعر بحزن عميق لوفاة أناس وأطفال في الهجوم الإرهابي على المدرسة، والذي ارتكبه فيما يبدو عضو في جماعة نازية جديدة».
ووفقاً لأحدث تقارير، ارتفعت حصيلة القتلى في حادث إطلاق النار بالمدرسة في إيجيفسك إلى 13 قتيلاً، من بينهم سبعة أطفال. كما أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصاً، من بينهم 14 طفلاً.
وذكرت وكالة تاس أن مهاجماً مجهول الهوية فتح النار صباح اليوم الاثنين بمدرسة 88 في إيجيفسك، وانتحر بعد الهجوم.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
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