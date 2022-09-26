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روسيا تقر بحصول «أخطاء» في استدعاء الاحتياط

روسيا تقر بحصول «أخطاء» في استدعاء الاحتياط
26 سبتمبر 2022 16:44

أقر الكرملين الاثنين بحصول «أخطاء» في جهود استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للمشاركة في القتال في أوكرانيا، مشدّدًا على أن السلطات «لم تتخذ قرارًا» بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سنّ القتال.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «سجلت حالات تم فيها انتهاك مرسوم الاستدعاء»، معربًا عن الأمل في «أن تصحح هذه الأخطاء».

وأكدت السلطات أن تعبئة 300 ألف عنصر احتياط لا تعني سوى الأشخاص الذين لديهم خبرة عسكرية أو المهارات المطلوبة.

وشدد الناطق باسم الكرملين على أن السلطات «لم تتخذ قرارًا» بشأن إغلاق الحدود لهذه الفئة من المواطنين. وتستعدّ روسيا لضمّ أربع مناطق أوكرانيا بعد انتهاء الثلاثاء «استفتاءات» الضمّ التي ندّدت بها أوكرانيا والدول الغربية.

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المصدر: وكالات
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