الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«الأبيض» يختتم معسكر النمسا بـ «دولية فنزويلا»
«سباق عربي» على صدارة «هداف الهواة»
هولندا مرشحة لاستضافة الأدوار النهائية لـ «دوري الأمم»
الشعفار يتوج بطل العالم للدراجات
256 لاعباً في سباقات الدراجات المحلية
شباب الأهلي يتوج بلقب «فرقية ألعاب القوى»
اكتمال عقد نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
اجتماع للاتحاد الأوروبي يبحث التطورات في أوكرانيا
رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل يلقي كلمة أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
26 سبتمبر 2022 11:18
قال مسؤول ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن سفراء الدول الأعضاء في التكتل وجهت إليهم دعوة لحضور اجتماع مجموعة الاستجابة للأزمات اليوم الاثنين، لمناقشة المخاوف بشأن التصعيد في أوكرانيا.
ولا يحضر السفراء عادة اجتماعات المجموعة المتكاملة للاستجابة للأزمات السياسية والتي تضم مسؤولين من المفوضية الأوروبية والدوائر الدبلوماسية في الاتحاد.
وقال المصدر إن الاجتماع المغلق في بروكسل من المقرر أن يبدأ الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).
أخبار ذات صلة
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
الكونجرس الأميركي يحدد مساعدات لأوكرانيا بـ 12 مليار دولار
المصدر: آ ف ب
الاتحاد الأوروبي
روسيا
أوكرانيا
بروكسل
الأكثر قراءة
الإمارات
بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. «خطوة» لابتعاث 6000 طالب وطالبة إلى الولايات المتحدة وكندا
23 سبتمبر 2022
الإمارات
152 ألف طلب للحصول على علاوات بدل التضخم
25 سبتمبر 2022
الإمارات
ضاحي خلفان يتسلم بحث دكتوراه حول «المسؤولية المدنية»
25 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
الصين تعلن اكتشاف مدينة أثرية عمرها يتجاوز ألفي عام
اليوم 13:18
عربي ودولي
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
اليوم 13:12
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©