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اجتماع للاتحاد الأوروبي يبحث التطورات في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل يلقي كلمة أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
26 سبتمبر 2022 11:18

قال مسؤول ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن سفراء الدول الأعضاء في التكتل وجهت إليهم دعوة لحضور اجتماع مجموعة الاستجابة للأزمات اليوم الاثنين، لمناقشة المخاوف بشأن التصعيد في أوكرانيا.

ولا يحضر السفراء عادة اجتماعات المجموعة المتكاملة للاستجابة للأزمات السياسية والتي تضم مسؤولين من المفوضية الأوروبية والدوائر الدبلوماسية في الاتحاد.

وقال المصدر إن الاجتماع المغلق في بروكسل من المقرر أن يبدأ الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).

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