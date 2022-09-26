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الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباشران مناورات بحرية مشتركة

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباشران مناورات بحرية مشتركة
26 سبتمبر 2022 09:42

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاثنين، أول مناورات بحرية مشتركة لهما منذ خمس سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية غداة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان: "لقد أعدت هذه المناورات لاظهار العزم القوي للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على التحركات الكورية الشمالية".

وتستمر المناورات أربعة أيام وتشارك فيها أكثر من 20 سفينة بينها حاملة الطائرات الأميركية العاملة بالدفع النووي "رونالد ريغن" فضلاً عن وسائل جوية كبيرة.

وتشمل التدريبات محاكاة لقتال بحري والتصدي لغواصات في إطار مناورات تكتيكية وعمليات بحرية أخرى على ما أوضحت البحرية.

وتنطلق هذه المناورات غداة اختبار بيونج يانج لصاروخ بالستي يندرج في إطار سلسلة من التجارب بوشرت قبل أشهر عدة.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
مناورات بحرية
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