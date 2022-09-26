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قتلى في إعصار نورو بالفلبين

قتلى في إعصار نورو بالفلبين
26 سبتمبر 2022 08:45

قضى خمسة مسعفين خلال مرور الإعصار نورو في الفبلين عندما كانوا في بلدة غمرتها الفيضانات على ما أعلنت السلطات الاثنين.
وقال كولونيل روموالدو اندريس قائد شرطة منطقة سان ميغيل قرب مانيلا "لقد نشرتهم الحكومة المحلية في منطقة غمرتها الفيضانات".
وقال المسؤول عن الكوارث الطبيعية في سان ميغيل رينان هيريرا إنهم قضوا على الأرجح غرقا في فيضان نهر.
والأحد ضرب الاعصار نورو جزيرة لوزون ذات الكثافة السكانية العالية وترافق مع رياح عاتية وأمطار شديدة الغزارة.

وبلغ الاعصار اليابسة الأحد عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 09,30 ت غ) في مدينة بورديوس على جزر بوليلو التابعة لمحافظة كيزون.

وكان الأعصار مصحوبا برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وهو الأقوى الذي يسجل هذه السنة في البلاد.
وقد اجلي نحو75 ألف شخص قبل الاعصار بعدما حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من مخاطر حصول فيضانات كبيرة في مناطق البلاد المعرضة لظواهر كهذه.
والاثنين لم ترصد أي أضرار جسيمة على الفور.
وقال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور "قد نظن اننا بالغنا بالتدابير. لكن ما من تدابير مبالغ بها عندما يتعلق الأمر بكوارث" طبيعية.

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