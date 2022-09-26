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احذر من التوقف عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية

قياس ضغط الدم
26 سبتمبر 2022 07:46

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول ما يتردد كثيراً في وسائل التواصل الاجتماعية بشأن إمكانية توقف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية للضغط لديهم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد بين المجلس، أنه في حال كانت قراءات ضغط الـدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال وضغط الـدم مُنتظم بسبب استخدامه، لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء "شائعة"، مشيراً إلى أن هذا المرض يعتبر من الأمراض المُزمنة وترك العلاج قد يُسبب مضاعفات خطيرة.

وأكد إلى أنه يجب تجنب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المُختص، كما أن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.

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المصدر: وكالات
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