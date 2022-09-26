واشنطن تحذر موسكو من عواقب "كارثية" إذا استخدمت النووي

طلبت الولايات المتحدة من روسيا عبر قنوات خاصة إنهاء خطابها الذي تثير من خلاله التهديد النووي في هجومها على أوكرانيا، وهو سلاح حذرت واشنطن من أنه قد تكون لاستخدامه عواقب "كارثية". وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة بثت الأحد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية. وصرح بلينكن لبرنامج "60 دقيقة" عبر شبكة سي بي إس الإخبارية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "كنا واضحين جدا مع الروس علنا، وكذلك سرا، من أجل وقف الحديث الفضفاض عن الأسلحة النووية". وقال بلينكن "مهم جدا أن تسمع موسكو منا وتعلم منا أن العواقب ستكون مروعة. وقد أوضحنا ذلك جيدا"، مشددا على أن "أي استخدام للأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية، بالطبع على الدولة التي تستخدمها، ولكن على دول عدة اخرى أيضا". من جهته حذر أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد من أن العواقب ستكون "كارثية" إذا نفذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديده باستخدام السلاح النووي في الهجوم على أوكرانيا. أخبار ذات صلة روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً روسيا تقر بوجود انتهاكات في عملية التعبئة العسكرية

المصدر: آ ف ب