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الإمارات تؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية مع قبرص

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية قبرص في نيويورك
26 سبتمبر 2022 02:54

نيويورك (وام) 

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي يوانيس كاسوليدس، وزير خارجية قبرص، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وبحث اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وقبرص، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم، ومنها التغير المناخي والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي وغيرها. 
وبحث الجانبان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار، كما استعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. 

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وحرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما الثنائي، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام على الصعد كافة. 
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

الإمارات
عبدالله بن زايد
قبرص
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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