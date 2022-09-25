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مقتل جنديين باشتباكات مع إرهابيين في ديالى

جندي عراقي خلال المواجهات مع «داعش» شمال بغداد (من المصدر)
26 سبتمبر 2022 02:54

بغداد (الاتحاد)

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قُتل جنديان عراقيان وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي على أطراف محافظة ديالى.
وقال مصدر أمني، إن «قوة عسكرية داهمت وكراً لـ(داعش) عند ناحية قره تبه، ضمن مقتربات بحيرة حمرين». وأوضح المصدر، أن «القوة اشتبكت مع عناصر من (داعش) تحصنت داخل أحد الأوكار بالمنطقة ذاتها، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الجيش العراقي وإصابة آخرين». وفي وقت سابق، كانت القوة الجوية العراقية قصفت وكراً لتنظيم «داعش» في منطقة «نارين» شمال شرق «قرة تبه»، بمحافظة ديالى، دون معرفة حجم الخسائر جراء تلك الغارة. وأمس الأول، أعلنت السلطات الأمنية مقتل إرهابيين اثنين وعنصر أمني خلال عملية أمنية في قضاء «الطارمية» شمالي البلاد. وتمثل مناطق حزام بغداد وخصوصاً في جوانبها الشمالية والغربية خواصر أمنية هشة غالباً ما تعتمدها الخلايا الإرهابية كملاذات ومقار للتخطيط وشن الهجمات.

ديالى
داعش
العراق
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