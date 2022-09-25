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البحرية السودانية تضبط كميات من السلاح المهرّب في المياه الإقليمية

البحرية السودانية تضبط كميات من السلاح المهرّب في المياه الإقليمية
26 سبتمبر 2022 02:54

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أعلنت القوات البحرية السودانية أنها ضبطت عصابة تهريب للأسلحة، مكونة من 4 يمنيين، على متن قارب كان يبحر في المياه الإقليمية للسودان.
وقال بلاغ صادر عن هذه القوات، نشرته وكالة أنباء السودان «سونا»، إن «عناصر من القوات البحرية تمكنت، السبت، من ضبط قارب يستقله 4 يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جُزر السبعات».
 وأوضح البلاغ أن «قوات البحرية ضبطت على متن المركب 90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة و43 كرتونة أسلاك تفجير و45 كرتونة فيوز تفجير».
 وذكر البلاغ أن القوات البحرية قد نجحت في أوقات سابقة، في ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قِبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون.
 يُذكر أن خلايا تهريب بحري مرتبطة بميليشيات الحوثي الإرهابية تم ضبطها من قبل خفر السواحل اليمنية قطاع البحر الأحمر وبالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في القوات المشتركة ذكرت «جزيرة السبعات» السودانية كإحدى المحطات في طريقها لتهريب السلاح إلى ميناء الحديدة.

السودان
القوات البحرية
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