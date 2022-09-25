مصر تطالب بمدى زمني لحل الميليشيات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

شددت مصر على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد، بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس الأول، أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد شكري «استمرار دعم مصر لجهود ليبيا لإنجاز الإطار الدستوري حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية».

وذكر أن «المنطقة عانت طويلًا وآن لها أن تتخلص من كل هذا العناء، وأن تُعلي مصالح شعوبها على نزعات التفرد بالسلطة وحيازة الثروة».

وفي سياق آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء تناول دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي الدائم لتحقيق مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وأكد المنفي على دور ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الأفريقي، مثمناً جهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وحرصه لدعم المسار السياسي من خلال حضور الملف الليبي في كل القمم الأفريقية.