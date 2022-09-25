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بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا جراء إعصار «ايان»

بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا جراء إعصار «ايان»
26 سبتمبر 2022 02:54

واشنطن (وكالات)

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا مع اقتراب إعصار «ايان» فوق منطقة البحر الكاريبي باتجاه الولاية، داعياً وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لتنسيق جهود الإغاثة وتقديم المساعدة المطلوبة. 
وقال البيت الأبيض، في بيان مساء أمس الأول، إن إجراء الرئيس يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث للتخفيف من المعاناة وتقديم المساعدة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات.  وأضاف البيان أن «الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مخولة بتحديد وتعبئة وتقديم المعدات والموارد اللازمة وفقاً لتقديرها للتخفيف من الآثار المحتملة». ويتوقع المركز الوطني للأعاصير أن يصل الإعصار «ايان» خلال الأيام المقبلة إلى فلوريدا، داعياً السكان لمراقبة تحديثات مسار العاصفة واتباع أي نصيحة يقدمها المسؤولون المحليون. وحذر المركز من أن «هناك خطر حدوث عواصف خطيرة ورياح قوية وهطول أمطار غزيرة على طول الساحل الغربي لفلوريدا».

فلوريدا
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