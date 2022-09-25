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بيونج يانج تختبر صاروخاً باليستياً

بيونج يانج تختبر صاروخاً باليستياً
26 سبتمبر 2022 02:54

سول (وكالات)

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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أمس، إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى، في تجربة جديدة منذ يونيو الماضي.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الصاروخ أطلق من منطقة «تايتشيون» في إقليم «بيونج آن» الشمالي، وفق وكالة «يونهاب» المحلية.
وقالت الهيئة إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً يشكل «عدواناً استفزازياً خطيراً يقوض السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية».
واعتبرت الهيئة إطلاق الصاروخ انتهاكاً سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي، داعية بيونج يانج لإيقاف هذا «النهج التهديدي».

كوريا الشمالية
بيونج يانج
صاروخ باليستي
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