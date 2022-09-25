إقبال ضعيف على التصويت بالانتخابات البرلمانية في إيطاليا

روما (وكالات)

شهدت عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية في إيطاليا إقبالاً ضعيفا، أمس، وسط توقعات بفوز أحزاب يمين الوسط في التصويت، الذي جاء بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأدلى 19% من الناخبين، الذين يحق لهم التصويت، بأصواتهم، فيما يبدو أنه سيكون مستوى تاريخيا منخفضا جديدا في إقبال الناخبين. وهذا النسبة منخفضة عما كانت عليه في انتخابات عام 2018، التي شهدت أقل نسبة مشاركة على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية 51.5 مليون ناخب. ومن المتوقع أن يفوز تحالف يمين الوسط بقيادة جورجيا ميلوني وحزبها القومي «أخوة إيطاليا» بالسباق الانتخابي، وقد يحصل التحالف على الأغلبية المطلقة، بحسب استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، وهو ما يمهد الطريق أمام ميلوني كي تصبح أول رئيسة وزراء في إيطاليا.

ويضم تحالف يمين الوسط أيضا «حزب الرابطة» وحزب «إيطاليا إلى الأمام».