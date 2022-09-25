الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بعد 3 أشهر على اغتياله.. إجراءات أمنية لتأمين جنازة شينزو آبي

الآلاف حضروا مرور موكب جنازة شينزو آبي
26 سبتمبر 2022 00:27

عززت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو إجراءاتها الأمنية استعدادا لوصول شخصيات أجنبية بارزة إلى البلاد لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة "إن إتش كيه" اليابانية أنه سيتم نشر حوالي 20 ألفا من رجال الشرطة لتعزيز أمن الجنازة التي ستجرى بمنطقة نيبون بودوكان بوسط طوكيو.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يحضر هذه المراسم حوالي 4300 شخص، من بينهم حوالي 700 من المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة الأخرى من الخارج، وسفراء مقيمين في طوكيو.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو اجتماعات منفصلة مع أكثر من 30 شخصية أجنبية كبيرة بدءا من غد الاثنين وحتى الأربعاء.

وسيجتمع بنائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس ورئيس فيتنام نجوين شوان فوك غدا الاثنين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز يوم الثلاثاء، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو ورئيس وزراء كمبوديا هون سين الأربعاء المقبل.

 

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يلتقي حاكمة طوكيو خلال زيارته إلى اليابان
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الياباني
المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
شينزو آبي ي
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
انطلاق ملتقى «أديبات الإمارات 7» بالشارقة
ثقافة
انطلاق ملتقى «أديبات الإمارات 7» بالشارقة
اليوم 21:57
من موسكو
عربي ودولي
روسيا تكشف عن «رسائل طارئة» مع أميركا
اليوم 21:55
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©