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أوكرانيا تحصل على منظومة «ناسامس» الأميركية المتطورة
منظومة «ناسامس» المتطورة
26 سبتمبر 2022 00:01
قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة.
وهذا هو أول تأكيد لحصول أوكرانيا على منظومة (ناسامس) التي سعت كييف طويلا للحصول عليها والتي وافقت واشنطن على تقديمها لها في أواخر الشهر الماضي.
وأضاف زيلينسكي "نحن نحتاج قطعا إلى أن تُظهر الولايات المتحدة زعامتها وأن تعطي أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي. أريد أن أشكر الرئيس (جو) بايدن على قرار إيجابي اتُخذ بالفعل".
ومضى قائلا "لكن صدقوني، إنه ليس بكاف حتى لتغطية البنية التحتية المدنية، المدارس والمستشفيات والجامعات ومنازل الأوكرانيين".
ووجه زيلينسكي الشكر لبايدن أيضا على تسليم بلاده النظام الصاروخي هيمارس وغيره من راجمات الصواريخ المتعددة الفوهات التي تمكن أوكرانيا من التقدم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.
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