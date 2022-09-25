الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزير المالية الباكستاني يقدم استقالته

وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل
25 سبتمبر 2022 23:52

قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل اليوم الأحد إنه يعتزم الاستقالة رسميا من منصبه، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الفيضانات المدمرة.

وقال إسماعيل على تويتر "قدمت استقالتي شفهيا من منصب وزير المالية"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف بذلك خلال اجتماع.

وأضاف "سأقدم استقالة رسمية فور وصولي إلى باكستان".وإسماعيل وشريف موجودان حاليا في لندن، ومن المقرر أن يعودا إلى باكستان الأسبوع المقبل. وإسماعيل هو خامس وزير مالية يتولى المنصب في أقل من أربع سنوات بينما يشهد الاقتصاد الباكستاني اضطرابات مستمرة اتسع خلالها عجز الحساب الجاري بشكل كبير، كما وضع ارتفاع التضخم ضغوطا على الأسر والشركات.

وزاد من حدة الأزمة اجتياح الفيضانات المدمرة مساحات شاسعة من باكستان هذا الشهر. وتسببت الكارثة في وفاة أكثر من 1500 شخص وفي أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار مما أثار مخاوف من عدم قدرة البلاد على الوفاء بديونها.

أخبار ذات صلة
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات تتصدر مشهد السياحة العالمي
المصدر: وكالات
فيضانات باكستان
فيضانات
باكستان
الاقتصاد
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
من موسكو
عربي ودولي
روسيا تكشف عن «رسائل طارئة» مع أميركا
اليوم 21:55
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
الملك تشارلز
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©