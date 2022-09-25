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العاصفة «إيان» تضرب كوبا وتتحول إلى إعصار

أرشيفية
25 سبتمبر 2022 23:40

قال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة الاستوائية إيان تنطلق بسرعة صوب غرب كوبا اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تغمر الجزيرة الكاريبية بأمطار غزيرة وتثير عواصف عاتية مع تحولها إلى إعصار غدا الاثنين.

وأضاف المركز أن من المتوقع أن تزيد قوة العاصفة بسرعة في وقت لاحق اليوم، وهي تبعد نحو 917 كيلومترا جنوب شرقي الطرف الغربي لكوبا مع استمرار الرياح بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت الحكومة الكوبية تحذيرا من إعصار لمناطق إيسلا دي جوفينتود وبينار ديل ريو وأرتيميسا. وقال المركز الوطني للأعاصير "من المتوقع حدوث عواصف تهدد الحياة ورياح تبلغ في شدتها شدة الإعصار في أجزاء من غرب كوبا ابتداء من وقت متأخر يوم الاثنين".

ومن المتوقع أيضا أن تتسبب العاصفة إيان في هطول أمطار غزيرة وسيول وانهيارات طينية محتملة في مناطق ذات تضاريس مرتفعة، لا سيما فوق جامايكا وكوبا.

وأضاف المركز أن العاصفة قد تتسبب في حدوث فيضانات في أنحاء فلوريدا كيز وشبه جزيرة فلوريدا بحلول منتصف الأسبوع.

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المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
إعصار
كوبا
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