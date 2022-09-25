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تراس تهاجم بوتين وتصف تهديداته بالفارغة

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
25 سبتمبر 2022 21:27

دعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس دول الغرب إلى عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستفزازها.
وقالت تراس في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية:«لا ينبغي علينا أن نستمع إلى دقه لطبول الحرب وتهديداته الفارغة، وبدلا من ذلك يجب علينا أن نواصل فرض عقوبات على روسيا ودعم الأوكرانيين».
وحذرت تراس من أنه في حال نجاح بوتين، فإن ذلك لن يكون بمثابة رسالة مفزعة في أوروبا وتهديد كبير للشعب الأوكراني وحسب «بل إنه سيكون رسالة إلى أنظمة أخرى في كل أنحاء العالم مفادها بأن مهاجمة دولة ذات سيادة أمر مقبول بشكل أو بآخر».
ورأت تراس أن بوتين أدرك أنه لن يكسب الحرب بل أدرك أنه ارتكب خطأ استراتيجيا بهجومه على أوكرانيا، وقالت إن هذا هو السبب فيما يقوم به.
كان بوتين أعلن يوم الأربعاء الماضي - بعد مضي سبعة شهور على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا- التعبئة الجزئية لنحو 300 ألف جندي من جنود الاحتياط.
وتعهد بوتين باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مما يهدد بتصعيد النزاع.

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المصدر: وكالات
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