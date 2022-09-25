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قتلى في هجوم «إرهابي» في بوركينا فاسو
أرشيفية
25 سبتمبر 2022 20:27
أعلن جيش بوركينا فاسو الأحد مقتل جنديين ومعاونين مدنيين في هجوم «إرهابي» على دورية بشرق البلاد السبت.
وجاء في بيان للجيش «تعرضت السبت 24 سبتمبر 2022 وحدة من مفرزة كانتشاري العسكرية ومجموعة من المتطوعين للدفاع عن الوطن (مساعدون مدنيون) لهجوم شنته مجموعة من الإرهابيين بين ساكواني وسامبييري».
وأضاف أن «القتال أودى للأسف بجنديين واثنين من المتطوعين». ووقع الهجوم في إقليم تابوا بشرق بوركينا فاسو الحدودي مع النيجر وبنين.
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