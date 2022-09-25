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تراس تطالب باتخاذ موقف ثابت تجاه أوكرانيا

تراس تطالب باتخاذ موقف ثابت تجاه أوكرانيا
25 سبتمبر 2022 20:24

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إن على الحلفاء اتخاذ موقف ثابت تجاه أوكرانيا وتجاهل «قرع طبول الحرب» من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تسعى لإصلاح العلاقات مع القوى الديمقراطية في مواجهة التهديدات المتزايدة في أنحاء العالم.

ودعت تراس، التي التقت مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول رحلة خارجية لها كرئيسة للوزراء إلى نيويورك الأسبوع الماضي، الدول الديمقراطية ذات التفكير المماثل إلى أن تكون حازمة في مواجهة «الأنظمة الاستبدادية».

وأمر بوتين الأسبوع الماضي بتعبئة جزئية للقوات وأثار احتمال نشوب صراع نووي.

وقالت تراس، إن بوتين يصعد غزوه لأوكرانيا لأنه لم ينتصر ولأنه ارتكب خطأ استراتيجياً.

وقالت تراس في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بُثت اليوم الأحد «أعتقد أنه لم يتوقع قوة رد فعل العالم الحر. لا ينبغي أن نستمع إلى قرعه طبول الحرب وتهديداته الوهمية. بدلاً من ذلك، ما نحتاج له هو الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا ومواصلة دعم الأوكرانيين».

وتتخذ تراس، التي أصبحت رئيسة للوزراء في وقت سابق هذا الشهر، موقفاً متشدداً ضد روسيا والصين.

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المصدر: وكالات
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