تراس تطالب باتخاذ موقف ثابت تجاه أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إن على الحلفاء اتخاذ موقف ثابت تجاه أوكرانيا وتجاهل «قرع طبول الحرب» من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تسعى لإصلاح العلاقات مع القوى الديمقراطية في مواجهة التهديدات المتزايدة في أنحاء العالم.
ودعت تراس، التي التقت مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول رحلة خارجية لها كرئيسة للوزراء إلى نيويورك الأسبوع الماضي، الدول الديمقراطية ذات التفكير المماثل إلى أن تكون حازمة في مواجهة «الأنظمة الاستبدادية».
وقالت تراس، إن بوتين يصعد غزوه لأوكرانيا لأنه لم ينتصر ولأنه ارتكب خطأ استراتيجياً.
وقالت تراس في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بُثت اليوم الأحد «أعتقد أنه لم يتوقع قوة رد فعل العالم الحر. لا ينبغي أن نستمع إلى قرعه طبول الحرب وتهديداته الوهمية. بدلاً من ذلك، ما نحتاج له هو الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا ومواصلة دعم الأوكرانيين».
وتتخذ تراس، التي أصبحت رئيسة للوزراء في وقت سابق هذا الشهر، موقفاً متشدداً ضد روسيا والصين.