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وفد الإمارات يواصل عقد اللقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة

وفد الإمارات يواصل عقد اللقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة
25 سبتمبر 2022 20:15

واصل وفد دولة الإمارات ولليوم السادس على التوالي عقد اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى والهامة على هامش مشاركته بالدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، في حين التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، بفخامة الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي.

كما أجرى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان مناقشات مثمرة مع عدد من الوزراء، من بينهم معالي عواطف التجاني أحمد كايبورو وزيرة دولة للشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج، ومعالي ظهير ذو الكمال وزير خارجية جمهورية جزر القمر.

والتقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، بمعالي السيد عبدالله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، ومعالي اللواء أودونجو جيجي أبو بخار وزير خارجية جمهورية أوغندا، كما التقى بسعادة السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.

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