الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

11 قتيلاً في شمال كينيا على أيدي لصوص ماشية

أرشيفية
25 سبتمبر 2022 18:19

قالت الشرطة الكينية، الأحد، إن 11 شخصاً على الأقل بينهم ثمانية شرطيين ومسؤول محلي قتلوا السبت على أيدي لصوص ماشية كانوا يطاردونهم في شمال كينيا المنكوب بالجفاف.

وأعلنت الشرطة الكينية عبر تويتر عن «كمين إجرامي جبان قام به لصوص ماشية ضد العامة وشرطيين» في مقاطعة توركانا، خلّف 11 قتيلاً هم ثمانية شرطيين ومدنيان ومسؤول محلي.

وكان عناصر الشرطة الذين قُتلوا يلاحقون أفراداً من إتنية بوكوت هاجموا قرية وفروا محملين بمواش.

وأعلنت السلطات إرسال تعزيزات إضافية للمنطقة. وقتل 42 شرطياً في كمين على نطاق غير مسبوق في الشمال في نوفمبر 2012.

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان ورئيس كينيا: فتح آفاق جديدة للتعاون
كيبتشوجي يعود إلى «أرض الإنجازات»
المصدر: وكالات
لصوص
الماشية
كينيا
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
من موسكو
عربي ودولي
روسيا تكشف عن «رسائل طارئة» مع أميركا
اليوم 21:55
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
الملك تشارلز
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©