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رئيس الوزراء الإسباني يعلن إصابته بـ«كورونا»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
25 سبتمبر 2022 17:57

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، إصابته بكوفيد-19 وأنه علق أنشطته مؤقتاً، وذلك بعد بضعة أيام من مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب رئيس الوزراء على تويتر: «هذا الصباح، تبيّن أنني مصاب بكوفيد-19»، موضحاً أنه ألغى حضوره مناسبة للحزب الاشتراكي في كاتالونيا تقام الأحد في غافا قرب برشلونة (شمال شرق).

وأضاف سانشيز: «سأواصل العمل مع أخذ الحد الأقصى من تدابير الحيطة».

يأتي ذلك بعد يومين من عودته من نيويورك، حيث شارك في أحداث عدة في إطار الدورة السابعة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حضور العديد من رؤساء الدول والحكومات.

ولم يوضح سانشيز إلى الآن ما إذا كان سيشارك في أحداث أخرى مقررة لبقية الأسبوع.

ومن المقرر أن يستقبل الجمعة ثمانية رؤساء دول وحكومات من بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي في اليكانتي (جنوب شرق) في إطار اجتماع لمنتدى «ميد-7».

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