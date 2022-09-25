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97 قتيلاً في مأساة «زورق لبنان» قبالة سواحل سوريا

97 قتيلاً في مأساة «زورق لبنان» قبالة سواحل سوريا
25 سبتمبر 2022 17:48

أعلن مدير الموانئ السورية، العميد سامر قبرصلي، ارتفاع عدد ضحايا القارب اللبناني الذي غرق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 97 وفاة وذلك بعد انتشال جثتين.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد عن قبرصلي قوله إنه تم العثور على جثتين عند جزر حباش قرب جزيرة أرواد تم انتشالهما ونقلهما من قبل سيارات الإسعاف إلى الهيئة العامة لمستشفى الباسل.

وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان بقصد الهجرة ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة.

وأعلن الجيش اللبناني، أمس السبت، توقيف مواطن ثبت تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً، مشيراً إلى «اعترافه بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية الخميس».

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