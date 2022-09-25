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بريطاني يكشف تفاصيل محنته أثناء احتجازه بشرق أوكرانيا

أيدن أسلين (أرشيفية)
25 سبتمبر 2022 17:47

كشف بريطاني أطلق سراحه في شرق أوكرانيا خلال عملية تبادل الأحد أن خاطفيه عذبوه وطعنوه في ظهره وأجبروه على ترداد النشيد الوطني الروسي.
وقال أيدن أسلين لصحيفة «ذي صن» في أول مقابلة له في المملكة المتحدة بعد الإفراج عنه الأربعاء مع أربعة بريطانيين آخرين احتجزتهم القوات الموالية لروسيا، إن المحققين عذبوه وهددوه بالقتل.
كان أسلين (28 عاماً) المتحدر من نوتنغهامشير في وسط إنجلترا، يعيش في أوكرانيا ويخدم في مشاة بحريتها عندما بدأ الهجوم الروسي في فبراير.
ووقع الشاب في الأسر أثناء القتال وقضت محكمة تابعة للانفصاليين في دونتيسك شرق أوكرانيا في يونيو بإعدامه بتهمة كونه من المرتزقة.
وأكد أسلين للصحيفة البريطانية أنه تعرض للضرب مراراً بهراوة أثناء الاستجواب وسقط في إحدى المرات أرضاً بعد أن أصيب في جبينه ليقف ضابط إلى جانبه ويقول له «أنا موتك».
وأضاف أسلين مظهراً عدة ندوب على ظهره: «أشار إلى ظهري. أراني سكينه وأدركت أنه طعنني».
وسأله جلاده عما إذا كان يريد موتاً سريعاً أم موتاً جميلاً، فرد «موت سريع»، وكانت الإجابة «كلا، ستموت موتاً جميلاً».
أطلق سراح أسلين في عملية تبادل توسط فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشهدت حصول موسكو على نائب أوكراني سابق مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين مقابل مقاتلين أسروا في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.
وقال أسلين إنه احتُجز في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة بها قمل وصراصير ويغيب عنها ضوء النهار حيث «عومل في شكل أسوأ من كلب».

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