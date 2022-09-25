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23 قتيلاً جرّاء غرق مركب في بنجلادش

أرشيفية
25 سبتمبر 2022 16:56

لقي 23 شخصا على الأقل حتفهم وفقد العشرات الأحد بعدما انقلب قارب في نهر في بنغلادش، بحسب الشرطة. وقال مسؤول الشرطة المحلية شفيق الإسلام: «انتشلنا 23 جثة.

يبحث عناصر الإطفاء والغواصون عن المزيد من الجثث».

وذكرت الشرطة بأن القارب كان يقل 50 شخصا كانوا في طريقهم إلى معبد تاريخي عندما انقلب وغرق في نهر كاروتوا قرب بلدة بودا في شمال بنغلادش.

وأفاد شرطي آخر بأن ما يصل إلى 25 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

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