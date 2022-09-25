إعصار «نورو» شديد القوة يضرب الفليبين

ضرب الإعصار نورو الشديد القوة الأحد جزيرة لوزون الفليبينية ذات الكثافة السكانية مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة ما أجبر المئات من السكان على إخلاء منازلهم. والإعصار «نورو» محمّل برياح عاتية تصل سرعتها إلى 195 كيلومترا في الساعة، و«ازدادت شدّته بشكل كبير» وغير مسبوق، وفق مرصد الأحوال الجوية الحكومي. و«نورو» أقوى عاصفة تضرب الفليبين هذا العام، وقد ضرب قرابة الساعة 17,30 (09,30 ت غ) بلدة بورديوس في جزر بوليو الواقعة ضمن نطاق منطقة كويزون. وجاء في بيان للقائد العام للشرطة الوطنية الفليبينية رودولفو أزورين «نطلب من السكان المقيمين في مناطق خطرة التقيّد بأوامر الإخلاء حينما تقتضي الضرورة». وعادة ما تتعرّض الفليبين لعواصف يحذّر علماء من أن شدّتها تزداد مع الاحترار العالمي الناجم عن التغيّر المناخي. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وتحقّقت وكالة «فرانس برس» من صحّتها أشجارا تقتلعها الرياح العاتية في إنفانتا في جزر بوليو. وأشارت وكالة الأرصاد الجوية إلى أن سرعة الإعصار ازدادت بمقدار 90 كيلومترا في الساعة خلال 24 ساعة. وقال خبير الأرصاد الجوية روب غايل: إن «الأعاصير أشبه بالمحركات، هي تحتاج إلى وقود وإلى عادم لكي تعمل».