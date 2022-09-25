الفلبين تجلي المناطق الساحلية مع اقتراب الاعصار «نورو»
الفلبين تجلي المناطق الساحلية مع اقتراب الاعصار «نورو»
25 سبتمبر 2022 15:41
مع اقتراب الإعصار نورو، الذي اكتسب قوة، من الفلبين اليوم الأحد اضطر الآلاف لمغادرة بيوتهم في المناطق الساحلية بجزيرة لوزون الرئيسية كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية. وقال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في بيان، قبل ساعات من وصول متوقع للعاصفة إلى اليابسة، إن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار نورو تبلغ 195 كيلومترا في الساعة وسرعة العواصف تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة. وقالت انجليك بوسكي، رئيسة بلدية جزر بوليلو، لمحطة (دي.زد.آر.إتش) الإذاعية: «أشجار جوز الهند تتمايل بينما اقتُلعت أشجار الموز». ومن المرجح أن توجه العاصفة ضربة مباشرة للجزر الصغيرة الواقعة إلى الشرق مباشرة من لوزون. وأوضحت بوسكي أن موجات تسبب فيها الإعصار، وهو من الفئة الثالثة، ضربت الميناء الرئيسي للجزر وأن المياه غمرت المناطق المنخفضة. وتشهد الفلبين، التي تتألف من أكثر من 7600 جزيرة، 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.