الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الفلبين تجلي المناطق الساحلية مع اقتراب الاعصار «نورو»

الفلبين تجلي المناطق الساحلية مع اقتراب الاعصار «نورو»
25 سبتمبر 2022 15:41

مع اقتراب الإعصار نورو، الذي اكتسب قوة، من الفلبين اليوم الأحد اضطر الآلاف لمغادرة بيوتهم في المناطق الساحلية بجزيرة لوزون الرئيسية كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في بيان، قبل ساعات من وصول متوقع للعاصفة إلى اليابسة، إن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار نورو تبلغ 195 كيلومترا في الساعة وسرعة العواصف تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة.
وقالت انجليك بوسكي، رئيسة بلدية جزر بوليلو، لمحطة (دي.زد.آر.إتش) الإذاعية: «أشجار جوز الهند تتمايل بينما اقتُلعت أشجار الموز».
ومن المرجح أن توجه العاصفة ضربة مباشرة للجزر الصغيرة الواقعة إلى الشرق مباشرة من لوزون.
وأوضحت بوسكي أن موجات تسبب فيها الإعصار، وهو من الفئة الثالثة، ضربت الميناء الرئيسي للجزر وأن المياه غمرت المناطق المنخفضة.
وتشهد الفلبين، التي تتألف من أكثر من 7600 جزيرة، 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.

أخبار ذات صلة
قتلى في إعصار نورو بالفلبين
بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا جراء إعصار «ايان»
المصدر: وكالات
الفليبين
الكوارث الطبيعية
إعصار
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
الملك تشارلز
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
رئيس الدولة خلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©