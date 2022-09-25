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7 قتلى بهجوم قرب معسكر للجيش في مقديشو

أرشيفية
25 سبتمبر 2022 15:36

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وجُرح تسعة آخرون في مقديشو في هجوم انتحاري تبنّته حركة الشباب الإرهابية استهدف معسكرا للجيش، وفق ما أفاد ضابط عسكري.

وقال الضابط في الجيش عبدالله عدن: إن «إرهابيا يائسا فجّر نفسه صباح الأحد قرب مجموعة من المجندين لدى تسجيلهم في معسكر نكنك» الواقع في جنوب العاصمة مقديشو. وأعلن المتحدث «مقتل سبعة أشخاص وجرح تسعة آخرين».

وتبنّت الهجوم حركة الشباب الإرهابية والمرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال شاهد عيان يدعى أحمد غوبي «كنت قريبا من موقع الانفجار، كان انفجارا هائلا ورأيت قتلى وجرحى». وقال شاهد آخر يدعى آشا عمر «رأيت عشرة أشخاص على الأقل يتم نقلهم في سيارات إسعاف».

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المصدر: وكالات
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الصومال
انفجار
الإرهاب
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