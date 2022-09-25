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زلزال يضرب محافظة الإسكندرية

أرشيفية
25 سبتمبر 2022 14:17

أعلنت هيئة البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب الإسكندرية، في الساعة 8 ونصف بالتوقيت المحلي صباح الأحد تقريبا.
 
وحسب بيان رسمي من معهد البحوث الفلكية، ذكر أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد رصدت هزة أرضية على بعد 189 كيلومترًا جنوب غرب الإسكندرية في تمام الساعة 8 صباحا و25 دقيقة و14 ثانية بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن قوة الزلازل 3.62 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.80 شمالاً، وخط طول 28.84 شرقاً والعمق 18.72 كم.

وأوضح معهد البحوث الفلكية أنه لم يترتب على الهزة الأرضية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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