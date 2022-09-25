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قصف مناطق في جنوب أوكرانيا

امرأة مسنة تمر من أمام منزل مدمر في قرية بمنطقة خاركيف
25 سبتمبر 2022 11:48

ضرب قصف مناطق في جنوب أوكرانيا. وذكر الجيش الأوكراني، صباح الأحد، أن القوات الروسية شنت عشرات الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على أهداف عسكرية ومدنية من بينها 35 تجمعا سكنيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصادر لم تسمها أن القوات الأوكرانية قصفت صوامع للحبوب ومستودعات للأسمدة.ولم يتسن لرويترز التحقق من رواية أي من الطرفين.

من جانب آخر ألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية أمس السبت.

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المصدر: رويترز
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