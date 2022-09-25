الإيطاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد
أشخاص يسيرون في مركز اقتراع خلال الانتخابات المبكرة ، في روما ،
25 سبتمبر 2022 09:11
يتوجه الناخبون الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد للبلاد، في ظل توقعات بفوز الأحزاب اليمينية في البلاد في الانتخابات التي تأتي في أعقاب انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.
ويحق لنحو 5ر51 مليون مواطن إيطالي حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 11 مساء.
ومن المتوقع أن يفوز تحالف الأحزاب اليمينية بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي "إخوان إيطاليا" في السباق، بل يمكنه أيضا الحصول على أغلبية مطلقة، وفقا لاستطلاعات الرأي. ويمكن أن تصبح ميلوني أيضا أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
ويضم تكتل اليمين أيضا حزب الرابطة، الشعبوي اليميني بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
ومن المقرر نشر استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في الساعة 11 مساء، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، فيما ستتوالى تباعا النتائج الرسمية الأولية خلال الليل.