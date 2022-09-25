الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإيطاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

أشخاص يسيرون في مركز اقتراع خلال الانتخابات المبكرة ، في روما ،
25 سبتمبر 2022 09:11

 يتوجه الناخبون الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد للبلاد، في ظل توقعات بفوز  
الأحزاب اليمينية في البلاد في الانتخابات التي تأتي في أعقاب انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

ويحق لنحو 5ر51 مليون مواطن إيطالي حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 11 مساء.

ومن المتوقع أن يفوز تحالف الأحزاب اليمينية بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي "إخوان إيطاليا" في السباق، بل يمكنه أيضا الحصول على أغلبية مطلقة، وفقا لاستطلاعات الرأي. ويمكن أن تصبح ميلوني أيضا أول 
امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

ويضم تكتل اليمين أيضا حزب الرابطة، الشعبوي اليميني بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.

ومن المقرر نشر استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في الساعة 11 مساء، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، فيما ستتوالى تباعا النتائج الرسمية الأولية خلال الليل. 

أخبار ذات صلة
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
ردود الفعل على فوز ميلوني بالانتخابات الإيطالية
المصدر: وكالات
الناخبون
البرلمان
روما
إيطاليا
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
الملك تشارلز
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
رئيس الدولة خلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©