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الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين للتجارب

الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين للتجارب
25 سبتمبر 2022 08:23

أطلقت الصين اليوم الأحد، الصاروخ الناقل "كوايتشو1- إيه" لوضع قمرين صناعيين في الفضاء .

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن القمرين ،"شيان14-" و"شيان15-"، أطلقا في الساعة 55:6 من صباح الأحد بتوقيت بكين (2255 السبت بتوقيت جرينتش) من مركز "تاي يوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" في شمالي البلاد، وسرعان ما دخلا في المدار المحدد سلفا.

وسيجري استخدام القمر "شيان14-" بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية والتحقق من التقنيات الجديدة، بينما سيوفر القمر "شيان15-" البيانات في مجالات مسح الأراضي والتخطيط الحضري والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وذكر مركز الإطلاق أن هذه المهمة هي الثامنة عشرة ضمن سلسلة إطلاق الصواريخ من طراز  "كوايتشو 1- إيه". 

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