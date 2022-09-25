كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

أشخاص يشاهدون تلفزيونًا يبث تقريرًا إخباريًا عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر
25 سبتمبر 2022 08:05
أطلقت كوريا الشمالية من جديد صاروخاً بالستياً غير محدد في بحر الشرق، الأحد على ما قال الجيش الكوري الجنوبي، بعد وصول حاملة طائرات أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة لإجراء تدريبات وقبل ايام من زيارة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لسيول.
وتجري كوريا الشمالية منذ أشهر سلسلة قياسية من تجارب الأسلحة. وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه "رصد صاروخا قصير المدى أطلقته كوريا الشمالية الساعة 06,53 (21,53 بتوقيت غرينتش السبت) من محيط تايتشون بمقاطعة بيونغان الشمالية باتجاه البحر الشرقي" (بحر اليابان).
وقطع الصاروخ نحو 600 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 60 كيلومترًا وبسرعة ماخ 5 (حوالي 6000 كم / ساعة)، وفق هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.
وعملية الإطلاق الصاروخية هذه، وهي واحدة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونج يانج هذا العام، تأتي أيضا في أعقاب تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ بالستي تطلقه من غواصة.