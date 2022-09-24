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إصابة رئيس شركة "فايزر" للأدوية بكورونا

الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا
25 سبتمبر 2022 01:35

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، السبت، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف، في بيان "أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض".
كان بورلا، البالغ من العمر 60 عاما، قد أصيب بكوفيد-19 في أغسطس الماضي وبدأ العلاج بعقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركته.
وتلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك".
وقال الرئيس التنفيذي إنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد.
تهدف جرعات اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي طورته شركة "موديرنا" وفريق "فايزر وبيونتك"، إلى مواجهة المتحورات الفرعية من سلالة أوميكرون.
وقال بورلا إنه لم يحصل بعد على تلك الجرعة "لأنني كنت أتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد التي كانت في منتصف أغسطس". 

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