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الإمارات تؤكد عمق ومتانة العلاقات مع روسيا

عبدالله بن زايد خلال لقائه لافروف في مقر الأمم المتحدة بحضور وفدي البلدين (تصوير: سعيد جمعوه)
25 سبتمبر 2022 01:17

نيويورك (وام) 

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. 
جرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في المجالات كافة. 

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  • عبدالله بن زايد مصافحاً لافروف
    عبدالله بن زايد مصافحاً لافروف

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة في أوكرانيا، وفي هذا الصدد، جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تأكيده على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع. 
كما بحث سموه ومعالي سيرجي لافروف الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ملف أسواق الطاقة والغذاء، وأهمية استقرارها للاقتصاد العالمي. 

  • عبدالله بن زايد متحدثاً أثناء اللقاء بحضور وفد الدولة
    عبدالله بن زايد متحدثاً أثناء اللقاء بحضور وفد الدولة

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين أثمرت العديد من الإنجازات الداعمة لرؤيتهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء شعبيهما. 
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

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نيويورك
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