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عبدالله بن زايد يبحث جهود تحفيز نمو الاقتصاد العالمي

عبدالله بن زايد متحدثاً إلى فيصل المقداد
25 سبتمبر 2022 01:17

نيويورك (وام)
 
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة.
فقد التقى سموه معالي الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في سوريا، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، ومعالي ستانلي كاكوبو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا، ومعالي دونيكا غرفالا نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في كوسوفو، ومعالي بيلاوال بوتو زرداري وزير خارجية باكستان. 

  • عبدالله بن زايد خلال لقائه ناصر بوريطة
    عبدالله بن زايد خلال لقائه ناصر بوريطة

وتركزت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي الوزراء على عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. 

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  • عبدالله بن زايد يتحدث إلى دونيكا غرفالا
    عبدالله بن زايد يتحدث إلى دونيكا غرفالا

كما جرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات، وهذه الدول في قطاعات عدة، منها الاستدامة والطاقة المتجددة والاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات. 

  • عبدالله بن زايد مستقبلاً ستانلي كاكوبو
    عبدالله بن زايد مستقبلاً ستانلي كاكوبو

وتناولت اللقاءات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية. كما اطلع الوزراء على جهود دولة الإمارات في ملف التغير المناخي واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل. 

  • عبدالله بن زايد خلال لقائه بيلاوال بوتو زرداري
    عبدالله بن زايد خلال لقائه بيلاوال بوتو زرداري

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة.

الاقتصاد العالمي
الإمارات
عبدالله بن زايد
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