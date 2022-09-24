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عبدالله بن زايد يستعرض جهود الإمارات في تمكين المرأة

عبدالله بن زايد متحدثاً إلى سيما بحوث
25 سبتمبر 2022 01:17

نيويورك (وام) 

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وخلال الاجتماع، الذي عقد في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ناقش الجانبان أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وأهمية الدور المجتمعي في هذا الصدد. 
واستعرض الجانبان جهود دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة، والتعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات، بما يشمل مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي. 
كما بحثا دور المرأة في منع النزاعات وحلها وبناء السلام، وذلك في إطار «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

الإمارات
تمكين المرأة
عبدالله بن زايد
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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