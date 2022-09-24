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عبدالله بن زايد: علاقاتنا متميزة مع سانت فنسنت وغرينادين

عبدالله بن زايد ورالف جونسالفيس يتبادلان الحديث
25 سبتمبر 2022 01:17

نيويورك (وام) 

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين. 
بحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسانت فنسنت وغرينادين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. 
كما استعرضا القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة، ومنها التغير المناخي والجهود العالمية لمكافحته وأهمية نشر حلول الطاقة المتجددة. 
وناقش اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها. 
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وسانت فنسنت وغرينادين، والحرص على تعزيزها على مختلف المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. 
من جانبه، أكد معالي رالف جونسالفيس على عمق علاقات التعاون المشترك بين البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة.

عبدالله بن زايد
الإمارات
رالف جونسالفيس
سانت فنسنت وغرينادين
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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