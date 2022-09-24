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شخبوط بن نهيان ورئيس كينيا: فتح آفاق جديدة للتعاون

شخبوط بن نهيان لدى لقائه وليام ساموي روتو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (وام)
25 سبتمبر 2022 01:17

نيويورك (وام) 

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بفخامة وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». 
وجرى التأكيد خلال اللقاء على سعي الجانبين الإماراتي والكيني إلى تعزيز الروابط الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات حيوية تخدم الشعوب. 
كما استعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وفخامة الرئيس روتو الفرص المتاحة لشراكات مستدامة في العديد من المجالات الحيوية، مثل: الطاقة، والتنمية، والزراعة، والنقل، والاقتصاد. 
من جانب آخر، ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الأهمية، والتنسيق بين الدولة وكينيا في مجلس الأمن، نظراً لتزامن عضوية كل منهما في المجلس التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الحالية. 
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على الاستمرار في المشاورات مع كينيا، وكافة الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس، لبلورة مواقف داعمة للمصالح المشتركة، وتحقيق الاستقرار، وإرساء السلام، لاسيما بالنسبة للقضايا الأفريقية على جدول أعمال المجلس.

شخبوط بن نهيان
كينيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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