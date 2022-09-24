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«الرئاسي اليمني»: الهدنة مهددة والوضع الإنساني كارثي

«الرئاسي اليمني»: الهدنة مهددة والوضع الإنساني كارثي
25 سبتمبر 2022 01:17

عدن (الاتحاد)

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حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي من أن الهدنة في بلاده مهددة، وذلك على بعد نحو أسبوعين من الموعد المحدد لنهايتها، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في اليمن «كارثي». 
وقال العليمي، خلال جلسة نقاش مع «معهد الشرق الأوسط» في العاصمة واشنطن: إن «الهدنة مثلت فرصة لكي يتنفس اليمنيون الصعداء ويبدأون بتلقي بعض الخدمات الإنسانية سواء على مستوى التنقل أو مستوى المتطلبات الرئيسية». 
وأضاف أن المجلس بعد تشكيله، اعتبر الهدنة فرصة تاريخية للانتقال إلى مرحلة وقف شامل لإطلاق النار ومرحلة مشاورات سياسية تفضي إلى حل شامل وعادل يعيد لليمنيين دولتهم والأمل بمستقبل أفضل.
 وأكد أن الحكومة الشرعية في اليمن أوفت بما التزمت به، متهماً الحوثيين بأنهم «يمنعون غير الموالين لهم من مغادرة مطار صنعاء». 
وتابع: «الحوثيون يمتنعون عن فتح طرق تعز، ولا ندري ما هي المبررات وهناك ضغوط من المجتمع الدولي لرفع الحصار عن تعز، لكنّ الحوثيين مصرون على عدم فتح الطرق».
 ورأى العليمي أن «الحرب أدت إلى نتائج كارثية بالنسبة لليمنيين سواء على المستوى الإنساني أو المستويات الأخرى المتعلقة بتدمير كافة الخدمات ومؤسسات الدولة وتشريد الكثير من اليمنيين وتحولهم إلى لاجئين».

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الحوثيين
رشاد العليمي
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